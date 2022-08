Vooruitgang bij goudhaantje Intermarché: "Weten dat Girmay op goede dag Van der Poel en Van Aert kan kloppen"

Meerdere ploegen wilden hem weglokken, maar Girmay is nog altijd het goudhaantje van Intermarché. Zoals in de Giro al bleek, zal hij nog vaak het pad kruisen van Van der Poel & co.

Dat schrikt Intermarché-Wanty-Gobert niet af, integendeel. "We weten dat Girmay op een goede dag mannen als Van der Poel en Van Aert kan kloppen", zegt performance manager Aike Visbeek aan VeloNews. "Ik hoop dat Biniam het niveau gaat bereiken waarop hij regelmatig met deze jongens kan strijden voor overwinningen."

Dat hopen ze al deels te zien in 2023 in het voorjaar. "Volgend jaar zal hij in de klassiekers misschien nog niet steeds voor de zege rijden, maar wel voor een tweede of derde plaats. Als je kijkt naar zijn progressie, zie je dat hij er zal staan in de klassiekers. Hij is een rijzende ster onder de sprinters in eendagskoersen."

INTERESSANTER VOOR SPONSORS

Ondanks interesse van andere teams verbond Girmay zijn lot al aan dat van Intermarché-Wanty-Gobert tot 2026. "Het feit dat we hem aan boord hebben, brengt stabiliteit met zich mee. We zijn nu interessanter voor potentiële sponsors en zo kun je een sterkere fundering bouwen."