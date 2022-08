Greg Van Avermaet is hoopvol na zijn 2e plaats in de Limousin: "Een goed teken"

Het scheelde niet veel. Greg Van Avermaet sprintte naar een 2e plaats. Achteraf klonk hij positief.

Het is al bijna 3 jaar geleden dat Greg Van Avermaet een zege boekte. Zijn laatste overwinning was de GP van Montréal. In de 3e rit van de Tour du Limousin was hij kortbij een overwinning. Hij werd enkel door Diego Ulissi geklopt. "Het is spijtig om zo kort bij een overwinning te zitten, maar ik ben tevreden. Het is een goed teken", aldus Van Avermaet.

Bijna was Van Avermaet met Rui Costa naar de streep, maar op zo'n 2 km van de streep reed Costa bij een rondpunt verkeerd en Van Avermaet werd weer gegrepen: "Dat was misschien wel het sleutelmoment van de etappe. Het was niet gemakkelijk om naar de sprint over te schakelen."