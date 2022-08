Simon Yates keert voor het eerst sinds zijn Vueltawinst terug: "Geweldig om hier terug te zijn"

Een van de favorieten voor de eindzege in de Vuelta is Simon Yates. Hij keert voor het eerst sinds zijn zege in 2018 terug naar de Vuelta.

In 2018 won Simon Yates de Vuelta. Sindsdien keerde hij niet meer terug en reed hij elke keer de Giro of Tour. Behalve in 2020 elke keer in combinatie met elkaar.

Dit jaar sloeg Yates de Tour over. Hij staat aan de start van de Vuelta. De 1e keer sinds 2018. "Het is geweldig om hier terug te zijn", zegt hij. "Deze koers past goed bij mij."

Yates weet wat hem te wachten staat: "We moeten veilig uit Nederland komen. Daarna wordt het een typische Vuelta. Elke dag is super lastig. We zullen elke dag alert moeten zijn. Ook is er nooit tijd om te rusten. Van die koersstijl hou ik."