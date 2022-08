Thibau Nys past voor het WK op de weg en wil een volledige crosswinter rijden

Thibau Nys heeft afgezegd voor het WK wielrennen in Australië. Hij wil nog eens een volledige crosswinter rijden.

In de week van 18 tot en met 25 september zal Thibau Nys niet aanwezig zijn op het WK wielrennen in Australië. Hij gaf zelf aan dat hij niet zal deelnemen en wil een volledig veldritseizoen rijden. "Ik wil onder meer de veldritten in Amerika rijden. Dan past het WK niet in de planning", aldus Nys. "Het parcours past nochtans bij me, maar de verplaatsingen zijn te groot. Op een maand tijd zouden er dan 2 grote jetlags zijn. Dat is te veel."

Eerst rijdt Nys nog de Ronde van de Toekomst. Daarna reist hij af naar het trainingskamp van Baloise Trek Lions. "Daarna volgen de 1e crossen al", gaat Nys verder. "Vooral naar die in Amerika kijk ik uit. Die worden plezant. Daarna volgt nog een lange winter. Ik wil het helemaal meemaken, want het is misschien de laatste keer. Hopelijk kan ik ook enkele mooie resultaten rijden."