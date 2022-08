Opnieuw succes voor Jumbo-Visma: Christophe Laporte zet in de laatste rit de Ronde van Denemarken nog naar zijn hand

Christophe Laporte heeft de Ronde van Denemarken gewonnen. Hij begon aan de slotrit in dezelfde seconde als leider Magnus Sheffield, maar hij won de slotrit en zette zo nog de rittenkoers naar zijn hand.

De slotrit van de Ronde van Denemarken vertrok in Give. De renners zetten snel koers naar Vejle waar enkele lussen werden getrokken. Iets over halfweg passeerden de renners voor de 1e keer de aankomst. Daarna waren er nog 5 plaatselijke ronden met enkele stevige stroken bergop. Ook de aankomst was bergop.

Na zo'n 20 km vertrokken 8 renners. Daarbij zaten 3 Belgen: Otto Vergaerde, Jens Keukeleire en Tim Declercq. Ook tweevoudig ritwinnaar Olav Kooij zat in de kopgroep. Op het lastige parcours versplinterde de kopgroep en ze werden één voor één opgeraapt. Het peloton ging samen naar de laatste ronde. INEOS Grenadiers van leider Magnus Sheffield controleerde het tempo.

Op de slothelling werd alles beslist. Søren Kragh Andersen viel aan op de steile stroken. Christophe Laporte, Sheffield en Alexander Kamp volgden in zijn wiel. Sheffield zette de sprint aan. Laporte volgde in zijn wiel en kwam er op het juiste moment over. Naast de rit schreef Laporte ook de eindzege op zijn naam. Sheffield eindigde op plaats 2 in de daguitslag en het klassement.