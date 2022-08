AG2R Citroën neemt ex-winnaar Oliver Naesen mee naar Plouay

Zondag staat de Bretagne Classic op het programma. Ex-winnaar Oliver Naesen zal er aan de start staan.

AG2R Citroën maakte zijn selectie voor de Bretagne Classic bekend. Ze nemen titelverdediger Benoît Cosnefroy naar Plouay mee. Hij is de kopman en de rest van de selectie is rond hem gebouwd.

In de selectie zitten onder meer Stan Dewulf en Oliver Naesen. Naesen won in 2016 en 2018 in Plouay en moet mee voor de ervaring zorgen. Dewulf past binnen de aanvallende manier van koersen in Plouay en maakt daardoor ook deel uit van de selectie.