Mooi gebaar van Wout van Aert voor geblesseerde Tiesj Benoot

Wout van Aert reed de dag na de BEMER Cyclassics een oefenritje van Herentals richting Gent.

Opvallende stopplaats: Drongen. Wout van Aert ging er op ziekenbezoek bij zijn revaliderende ploegmakker Tiesj Benoot.

Benoot ging op training in Italië aan 70 kilometer per uur tegen een wagen. Op Strava is te zien dat Van Aert langs ging bij zijn ploegmaat.

“Lichtelijk opgeDRONGEN koffiestop, inclusief Gentse bokkepootjes”, zette Van Aert bij het berichtje.