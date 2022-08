Tim Merlier dolgelukkig met nakend vaderschap: "Maar heeft me nog geen vleugels gegeven"

Tim Merlier en Cameron Vandenbroucke verwachten begin volgend jaar hun eerste kindje.

De sprintbom vertelde bij de start van de Vuelta in Spanje dat het tot nu toe het mooiste moment van zijn leven is. “Het heeft me op zich nog geen extra kracht gegeven of zo, enkel met het BK misschien. Ik weet het nu drie maanden, maar het heeft nog niet gebracht wat ik ervan verwacht had”, vertelt Merlier aan Het Nieuwsblad.

“Maar als de baby geboren is, zal het mij misschien wel eens vleugels geven. Of het nu moeilijker van huis weg zijn is? Ik heb altijd wel wat heimwee, maar dat valt op zich wel mee. Misschien is het voor Cameron ook wel wat makkelijker omdat ze weet dat ze iets van mij in haar buik heeft.”