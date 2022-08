Filippo Ganna wint proloog in Deutschland Tour, Lampaert 5e.

De Deutschland Tour is van start gegaan met een korte proloog in en rond Weimar. Filippo Ganna was de snelste, Yves Lampaert werd 5e.

Nog voor de start van de Deutschland Tour moest Phil Bauhaus (Bahrein Victorious) al opgeven. De Duitser testte positief op corona en ging niet van start. De proloog in en rond Weimar was heel kort, slechts 2,6km. Bijna iedereen reed dan ook op zijn gewone wegfiets in plaats van de tijdritfiets. Olav Kooij zette onderweg de beste tussentijd neer maar viel onderweg. De Nederlander geraakte wel over de meet maar wat de schade is valt nog af te wachten. Nederlands kampioen tijdrijden Bauke Mollema zette de richtrijd neer aan de finish en daar ging maar één iemand meer onder. Enkel wereldkampioen tijdrijden Filippo Ganna was nog sneller dan Mollema met 2 seconden voorsprong. Yves Lampaert werd 5e in de proloog.