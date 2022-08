Xandro Meurisse is ambitieus in de Vuelta: "Wil een rit winnen"

Xandro Meurisse (30) is niet zonder ambitie naar de Vuelta gekomen maar is daar vooral in een dienende rol.

Xandro Meurisse was vooral bij Wanty een aantrekkelijke renner met een 21e plaats in het eindklassement in de Tour in 2019 bijvoorbeeld. Hij maakte vorig jaar de overstap naar Alpecin-Deceuninck en sindsdien zien we Meurisse veel minder vooraan.

"Ik heb 2 jaar geleden die keuze gemaakt omdat ik graag werk voor iemand. Ik kan hier mijn job doen en ik krijg hier ook kansen. Maar het valt misschien minder op door mijn dienende rol", zegt hij bij Sporza voor rit 5 van de Vuelta.

In de Vuelta wil Meurisse een rit proberen te winnen. "Voor mezelf, maar ook voor de ploeg. Dan zouden we 6 grote rondes na elkaar een rit gewonnen hebben. Het wordt ook tijd om te proberen een rit te winnen in een grote ronde, maar dan moet alles samenvallen vanuit een ontsnapping. Die mannen in het peloton zijn een klasse apart."