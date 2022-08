Ewan spoelt niet-selectie WK door in Deutschland Tour

In de eerste rit in lijn heeft Caleb Ewan gewonnen. Hij was de snelste in de massaspurt.

Na de proloog van 2,6km waarin Filippo Ganna de snelste was stond er nu een rit in lijn op het programma tussen Weimar en Meiningen. Het parcours heuvelachtig en onderweg waren er drie bergjes die meetelden voor het bergklassement. Olav Kooij kwam niet aan de start nadat hij te veel last had van een val in de proloog.

In de vlucht van de dag bestond uit vier renners, drie Duitsers en een Belg. De Belg in kwestie was Michiel Stockman. De West-Vlaming uit Waregem rijdt voor het Duitse continentale team Saris Rouvy Sauerland.

De koplopers werden één voor één ingelopen en er werd zoals verwacht gespurt in Meiningen. Daarin was Caleb Ewan duidelijk de snelste van het peleton. Hij won makkelijk voor Jonathan Milan van Bahrein-Victorious en Max Kanter van Movistar. Lawrance Naesen was eerste Belg op de 9e plaats. Filippo Ganna blijft leider.