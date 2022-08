Aimé De Gendt houdt een wervelbreuk over na een val in de druivenkoers

In de Druivenkoers vielen verschillende renners. Onder meer Aimé De Gendt was een van de slachtoffers. Enkele dagen later maakte De Gendt via zijn sociale media bekend dat hij een ruggenwervel brak bij zijn val in Overijse.

"Ik rij geen Bretagne Classic en de volgende wedstrijden zal ik ook niet in actie kunnen komen", schreef De Gendt. "Ik hoop dat ik snel kan herstellen en terug bij de jongens van Intermarché-Wanty-Gobert kan komen."

❌



No Plouay or upcoming races, due to a broken vertebrae because of a crash in Overijse.



Hoping for a quick recovery so I can be back with the @IntermarcheWG boys soon 🤞