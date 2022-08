VOORBESCHOUWING RIT 8: De 1e bergrit in Asturië eindigt met een onbekende slotklim

Het is weekend in de Vuelta en parcoursbouwer Fernando Escartin heeft voor een zwaar tweeluik in Asturië gezorgd. Het 1e deel eindigt alleszins op een onbekende slotklim.

De rit vertrekt in La Pola Llaviana en is ruim 153 km lang. De renners zullen meteen moeten beginnen klimmen. Daarna volgt er een lange vallei tot de 2e klim van de dag die meteen gevolgd wordt door nog een beklimming. Daarna is het relatief rustig. Er zijn wel nog 2 relatief korte beklimmingen tussendoor, maar het peloton moet zich dan opmaken voor de slotklim.

Die slotklim is de Collau Fancuaya. Die klim is onbekend terrein. Nog nooit werd die in de Vuelta beklommen. De klim is redelijk smal, is zo'n 10 km lang en gaat gemiddeld 8,5% omhoog. Halfweg is er een strook tot 19% en op het einde zakt de hellingsgraad nog nauwelijks onder de 10%. De verschillen kunnen hoog oplopen.

Wellicht zullen de klassementsrenners strijden voor de overwinning. Remco Evenepoel zal sowieso geen tijd willen verliezen en na de rit minstens dezelfde voorsprong willen hebben dan voor de rit. Enric Mas kon Evenepoel in rit 6 het langst volgen en zal willen bewijzen dat dat geen toeval was.

© photonews

Primoz Roglic, Richard Carapaz, Simon Yates, Jai Hindley en Joao Almeida liepen al wat achterstand op en zullen op de slotklim wellicht proberen aan te vallen. Mikel Landa zal al over meerdere dagen een aanval moeten opzetten of misschien is er wel een groot plan voor de 8e rit.

Want het profiel van die rit leent zich perfect om een groots plan op te zetten. Op het tussenstuk voor de slotklim is het mogelijk om zo veel mogelijk voorsprong bijeen te rijden. Een klassementsrenner zal wellicht nog niet op de 1e klim vertrekken, maar op de volgende is dat wel mogelijk. Daarna volgen enkel nog klimmen van 3e categorie voor de slotklim. Misschien dat zoiets in het hoofd van Landa heeft rondgespookt, maar misschien houdt de onbekende slotklim hem wel tegen.