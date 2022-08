Wout Van Aert schrijft de Bretagne Classic op zijn naam, Arnaud De Lie 4e

Wout Van Aert heeft de Bretagne Classic gewonnen. Hij won in de sprint onder meer van Arnaud De Lie.

De renners stonden aan de start in Plouay en maakten dan door Bretagne een lange lus via Vannes terug naar Plouay. Daar was er een plaatselijke ronde. De volledige 255 km waren nauwelijks vlak. In de laatste 20 km waren er 4 korte beklimmingen.

Al vroeg vertrokken 6 renners. Onder meer Johan Meens, Luke Rowe, Chris Hamilton en Pierre Rolland waren mee. Zij reden heel de wedstrijd zo'n 4 minuten voorop, maar door het karakter van het parcours verkleinde hun voorsprong in de richting van de finale.

Bij het ingaan van de finale waren er 10 tegenaanvallers. Matteo Trentin, Jan Tratnik en co maakten de oversteek naar de kop van de wedstrijd. Op 30 km van de streep viel Wout Van Aert voor de 1e keer aan. Het peloton brak in stukken.

3 leiders met onder meer Tratnik gingen de slotronde in. Het groepje met Van Aert volgde op 40 seconden. In de slotronde versnelde Van Aert nog een paar keer. Ook Oliver Naesen schudde een keer aan de boom. Ze haalden de leiders in en we gingen naar een sprint met een man of 25. Jasper De Buyst trok de spurt voor Arnaud De Lie aan en Van Aert ging er nog over en won. De Lie moest tevreden zijn met plaats 4. Axel Laurence werd 2e.