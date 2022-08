Lotto Soudal is negatieve perceptie beu: "Positieve zaken amper benoemd"

Lotto Soudal vecht al heel het seizoen tegen de degradatie maar telt wel al 24 overwinningen. Het vindt dat daar meer nadruk op mag gelegd worden.

Dat Lotto-Soudal momenteel nog mee doet voor een plaats binnen de World Tour heeft het vooral te danken aan Arnaud De Lie. Hij kon dit seizoen al negen keer winnen en werd in de Bretagne Classic nog vierde.

Ploegleider Kurt Van de Wouwer vindt dat daar meer aandacht mag aan worden gegeven in plaats van aan de degradatie. "Altijd op diezelfde nagel blijven koppen… Ik vind dat het negatieve van de ploeg altijd wordt uitvergroot en dat de positieve zaken niet of amper benoemd worden. Dat is jammer maar los daarvan zijn we aan een goed seizoen bezig", zegt Van de Wouwer bij Wielerflits

Degradatie is geen ramp

Andere positieve punten vindt Van de Wouwer de jeugd. "We beschikken over een goede jonge kern waar we in de toekomst nog veel plezier gaan aan beleven. Brent Van Moer en Florian Vermeersch blijven klasbakken voor de klassiekers. In die optiek is het onverstandig ze met extra druk op te zadelen en dat doen we dan ook niet".

Over een mogelijke degradatie uit de World Tour is Van de Wouwer duidelijk. "Dat is dat geen ramp. En dat meen ik oprecht. Alpecin-Deceuninck werkt al jaren op die manier. Je hebt veel minder verplichtingen en toch ben je zeker dat je quasi alle wedstrijden kan rijden. Het enige minpunt is dat je maar jaar per jaar die garantie hebt".