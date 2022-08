Serge Pauwels onder de indruk van Cian Uijtdebroeks: "In de Ronde van de Toekomst reed hij wattages die aanleunen bij topklassementen in grote rondes"

Cian Uijtdebroeks won de Ronde van de Toekomst. Serge Pauwels was daar aanwezig en was onder de indruk van hem.

"Superlatieven schieten te kort", vertelde Serge Pauwels aan Sporza. "Hij was de jongste, maar duidelijk ook de beste. Op de Madeleine reed hij zelfs wattages die aanleunen naar de top van de profs."

Uijtdebroeks is al prof en rijdt voor Bora-Hansgrohe. "Dat is de perfecte match voor hem", vindt Pauwels. "Hij sloeg de beloften over, maar Bora-Hansgrohe stippelde het perfecte schakelseizoen uit. Ze kiezen voor een voorzichtige aanpak met weinig koersdagen. Hij reed weinig in de WorldTour, maar hij mocht wel elke keer zijn kans gaan in een koers."

"Alles stond ook in het teken van de Ronde van de Toekomst. Hij wou die absoluut rijden. Ook om al eens te proeven van het kopmanschap bij een zware rittenkoers. De Ronde van de Toekomst is een perfecte leerschool voor het kopmanschap in een grote ronde. Volgens mij kan hij volgend jaar al de Giro of Vuelta rijden en daarna is de volgende stap een klassement te rijden in een grote ronde. Ik zal er niet van verschieten als hij over een paar jaar in de Tour op het podium staat", besloot Pauwels.