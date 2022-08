Lorena Wiebes boekt al haar 20e zege van het seizoen na een tumultueuze sprint in de Simac Ladies Tour

Lorena Wiebes won al haar 2e etappe in de Simac Ladies Tour. Nochtans was het een chaotische sprint. Het is al haar 20e zege in 2022.

"Het was nochtans een tumultueuze sprint", zei Lorena Wiebes in het flashinterview. "Ik verloor het wiel van mijn lead-out Charlotte Kool. Daarna zat ik vroeg in het wiel van ploegmate Georgi Pfeiffer. Zij moest toen iets inhouden en ik voelde iedereen eroverheen komen, maar ik kon ze nog opvangen. Uiteindelijk was het een vrij korte sprint, maar wel genoeg om te winnen."

Daarvoor liep het voor Wiebes vlekkeloos: "De kopgroep van 3 was ideaal voor ons. Met 2 ploeggenoten controleerden we de kopgroep en nadien bracht de rest van de ploeg me voor de sprint. We hadden alles onder controle."

Wiebes heeft in 2022 al 20 zeges. Ze won onder meer de GP Oetingen, de Scheldeprijs, Nokere Koerse, 2 ritten in de Tour de France Femmes en het EK in München. Haar 20e zege was dus de 2e etappe van de Simac Ladies Tour.