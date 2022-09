Mathieu van der Poel wint de Stadsprijs Geraardsbergen: "Moeilijk om te winnen"

Mathieu van der Poel heeft de Stadsprijs Geraardsbergen gewonnen. Bij TV Oost reageerde hij.

"Het is nog maar de 2e kermiskoers ooit die ik kon winnen", vertelde Mathieu van der Poel aan TV Oost. "Dat lijkt altijd gemakkelijk, maar het zijn moeilijke koersen om te winnen. Hier won ik al eens in de BinckBanck Tour, maar het is een lastige omgeving om te winnen."

Van der Poel won met een solo en kwam met een minuut voorsprong over de finish: "De uitloper van de Muur was lastig en er stond ook veel wind. Het was heel lastig. Ook reed ik met een klein groepje een groot deel van de wedstrijd alleen voorop. Ik denk dat iedereen op het einde dood zat."