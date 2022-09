Patrick Lefevere ziet de hype rond Remco Evenepoel weer opsteken

Remco Evenepoel staat na bijna 2 weken aan de leiding in de Vuelta. Patrick Lefevere voelt de hype rond Evenepoel weer opkomen.

Patrick Lefevere vertelde in Het Nieuwsblad dat hij zijn hart vasthoudt voor wat er nog komt in de Vuelta. HIj ziet de 1e symptomen van de hype rond hem weer opsteken: interviews met familie, grote verhalen rond een drankje van Remco Evenepoel na de finish. Lefevere vreest ook een exodus van Belgische journalisten naar Spanje.

Ook krijgt Lefevere typische vragen op zijn bord. Kan Evenepoel dit jaar nog wereldkampioen worden? Gaat hij volgend jaar naar de Tour? Lefevere zegt dat hij niet weet of Evenepoel wereldkampioen kan worden en hij vindt dat Evenepoel volgend jaar nog niet naar de Tour moet gaan. Ook herhaalde hij nog eens dat ze het dag per dag bekijken.

MEER RELAXED

Lefevere heeft wel lof voor Evenepoel. Hij gaat relaxed om met alle verplichtingen die rond de rode trui hangen. Evenepoel neemt zijn tijd en antwoordt rustig. Heel anders dan in de Giro volgens Lefevere. Het verschil is ook dat Evenepoel 10 keer beter in zijn vel zit dan tijdens die Giro.

Ze gaan wel anticiperen qua media. Quick Step-Alpha Vinyl laat marketing- en communicatieverantwoordelijke Alessandro Tegner overkomen. Die zal persverantwoordelijke Phil Lowe bijstaan. Tegner heeft ervaring volgens Lefevere. Hij maakte de hoogdagen van Tom Boonen mee.