Marta Cavalli heeft nog steeds last van haar zware val in de Tour de France Femmes en past voor het WK

Marta Cavalli past voor het WK in Australië. Dat vertelde ze aan La Gazzetta dello Sport. Ze heeft nog steeds last van haar val in de Tour de France Femmes.

In de 2e rit van de Tour de France Femmes kwam Marta Cavalli zwaar ten val. Nicole Frain reed vol in op Cavalli die toen nog rechtstond en Cavalli viel neer op de grond. Ze hield daar een hersenschudding en een rugtrauma aan over.

Een lange revalidatie wachtte Cavalli op en ze is weer aan het trainen, maar het WK komt nog te vroeg. "Ik kan nog niet vol trainen", vertelde ze aan La Gazzetta dello Sport. "Het heeft meer tijd nodig. Nu heb ik vooral nog last aan mijn nek. Dat zorgt nog altijd voor problemen op de fiets en in het dagelijkse leven. Mijn doel is om eerst weer gezond te worden. Ik heb voor mezelf geen tijdlijn opgesteld, maar ik hoop dit jaar nog aan de Italiaanse koersen te kunnen deelnemen."

Zo is er al een van de favorieten minder op het WK bij de vrouwen. Cavalli won dit jaar al de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl. Ook werd ze 2e in de Giro Donne.