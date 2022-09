Nieuwe versterking voor Intermarché-Wanty-Gobert

Intermarché-Wanty-Gobert heeft voor volgend seizoen nog een versterking binnengehaald. Lilian Calmejane komt over van AG2R Citroën en tekende voor 2 jaar.

Lilian Calmejane werd in 2016 prof. Al die tijd reed hij voor een Franse ploeg. Eerst reed hij 5 seizoenen voor de ploeg van Jean-René Bernaudeau. Toen heette dat nog Direct Energie. Nu heet de ploeg TotalEnergies. De afgelopen 2 seizoenen reed Calmejane voor AG2R Citroën.

Al heel zijn carrière reed Calmejane in Franse loondienst, maar daar komt verandering in. Intermarché-Wanty-Gobert wist hem binnen te halen. Calmejane is een vrijbuiter en won in zijn carrière al een rit in de Vuelta en de Tour. Telkens via de vroege vlucht. Daarmee past hij bij de aanvallende koersstijl van de Belgische ploeg.

"Ik was gecharmeerd door de interesse in mijn capaciteiten die de ploeg al langere tijd uitstraalde", zegt Calmejane. "Vooral ook omdat het al 3 jaar geleden is dat ik nog eens een koers won. Ik kon niet anders dan deze kans te grijpen. Door voor het eerst naar een buitenlandse ploeg te gaan, ga ik enorm uit mijn comfortzone. Ik kan niet wachten om voor een Belgische ploeg te rijden, waar ze koers ademen."