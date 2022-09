Beslissing genomen: Julian Alaphilippe gaat wereldtitel verdedigen, Lefevere wijst op 'Franse politiek'

Julian Alaphilippe gaat wel degelijk in Australië zijn wereldtitel verdedigen. Patrick Lefevere vindt het een riskante beslissing.

Julian Alaphilippe moest door een zware valpartij de Vuelta na elf ritten verlaten. Er kwam zo ook meteen een vraagteken te staan achter de WK-deelname van de man die de vorige twee WK's gewonnen heeft. Op Izegem Koers maakte Patrick Lefevere aan Sporza bekend dat Alaphilippe er toch bij zal zijn in Australië.

RISKANT

"Hij heeft me gebeld dat hij zijn materiaal komt ophalen in onze service course in Wevelgem. Hij wil het riskeren, maar ik vind het niet zo slim", laat de CEO van Quick-Step Alpha Vinyl optekenen. "Mocht ik hem geweest zijn, dan zou ik het WK aan me voorbij hebben laten gaan en alles op de Italiaanse koersen gezet hebben. Ik vind het riskant."

Volgens Lefevere dringen ze in het thuisland van Alaphilippe volop aan op een deelname in Australië. "ik begrijp de druk van - wat ik zal noemen - de Franse politiek. Wereldkampioen worden is mooi, maar ik heb liever dat hij in onze trui koerst."