Bondscoach weet dat het voor Evenepoel kantje boord is voor WK-tijdrit: "Fantastische Vuelta kan hem vleugels geven"

De Remco Evenepoel uit de Vuelta kan voor de bondscoach een ferme troef zijn op het WK. Al komt dat er wel héél snel aan.

In het beste scenario is Remco Evenepoel zondag eindwinnaar van de Vuelta. Maandag, een dag later, zou hij dan naar Australië reizen voor het WK. Nadien volgt een aanpassing aan het tijdsverschil. "Het geldt uiteraard voor alle WK-Belgen. Maar Remco zal bij wijze van spreken 'al een vestje hebben uitgedaan'. Dan kan die aanpassing twee, drie dagen langer duren. Dubbeltje op z'n kant voor de tijdrit", erkent Vanthourenhout in HLN.

DE KRACHT VAN DE EUFORIE

Al kan het evengoed prima uitdraaien en een week later in de wegrit zal Evenepoel zeker van waarde zijn. "Je hoort me hem niet tot superfavoriet bombarderen. Maar ik reken stiekem een beetje op de kracht van de euforie na zijn fantastische prestaties in de Vuelta. Het kan hem vleugels geven."

In die week tussen tijdrit en wegrit zal Evenepoel zeker voldoende kunnen recupereren, maakt Sven Vanthourenhout zich sterk. "In de eerste plaats omdat het Remco is. Renner waar een kop op staat. Met enorme capaciteiten, een ongelooflijk recuperatievermogen en een ijzersterke mentale weerbaarheid."