Richard Carapaz wint zijn 3e rit in de Vuelta en pakt de bergtrui: "Speciaal om in de bergtrui een rit te winnen"

Richard Carapaz won niet alleen zijn 3e rit in deze Vuelta. Ook won hij de bergtrui. Hij moet enkel nog aankomen in Madrid.

"Deze ritzege is de beste", vertelde Carapaz in het flashinterview. "Deze rit was echt een doel, maar het was moeilijk om die te winnen omdat ook het algemeen klassement nog moest beslist worden. Maar ik deed mijn ding en pakte de beslissingen op het juiste moment. Ook kon ik profiteren van de anderen in de ontsnapping. In de finale wist ik dat ik gewoon moest aanvallen."

Naast de ritzege streed Carapaz ook succesvol voor de bergtrui: "Die trui was een van mijn doelen. Het is speciaal om te winnen in deze trui. Dat betekent veel voor mij."