Wat met het WK? Remco Evenepoel: "Vanaf dinsdag ligt daar de focus"

Remco Evenepoel wint zonder ongelukken de Vuelta. Maar bij Vive le Vélo keek hij ook al vooruit naar het WK.

Vaak volgt er voor een groterondewinnaar decompressie. Jai Hindley wachtte na zijn Girozege tot na de Tour om terug in competitie te rijden. Jonas Vingegaard reed ook nog geen enkele koers na de Tour. Remco Evenepoel is dat niet van plan.

"Vanaf dinsdag leg ik mijn focus op het WK", vertelde Evenepoel in Vive le Vélo. "Zowel in de tijdrit als de wegrit maken we kans op de wereldtitel."

"Ik ga wel moeten zien hoe het met mijn benen is na deze Vuelta. Ik hoop nog een goed niveau te halen, maar als dat niet zo is, ga ik met alle plezier hard werken voor Wout Van Aert om hem voor de sprint af te zetten", besloot Evenepoel.