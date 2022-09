Annemiek van Vleuten wint alle drie de grote rondes in een jaar en pakt unieke triple

Annemiek van Vleuten won met de Vuelta haar derde grote ronde van het jaar en zet daarmee een unieke prestatie neer.

Annemiek van Vleuten blijkt alleen maar beter te worden. De Nederlandse is er ondertussen 39 en gaat er eind volgend jaar een punt achter zetten. Maar dit jaar zette ze toch iets uniek neer.

Van 30 juni tot 10 juli vond in Italie de Giro Donne plaats, die al voor de 33ste keer georganiseerd werd en de oudste van de drie rondes is bij de vrouwen. Hier won Van Vleuten haar eerste grote ronde van het jaar met onder meer twee ritoverwinningen.

Veertien dagen later al startte de eerste editie van de Tour de Frances Femmes, van 24 tot 31 juli. Na acht jaar een eedagswedstrijd stond er voor het eerst in lang een meerdaagse rittenwedstrijd op het programma voor de vrouwen in Frankrijk. Ook hier pakte Van Vleuten uit met twee ritzeges. Vooral de rit naar Le Markstein, waar ze 85km alleen reed en de concurrentie op meer dan 3 minuten zette was bewonderenswaardig.

Van 7 tot 11 september was er de laatste grote ronde, de Challenge by la Vuelta. In twee rit stond al een zware bergrit op het programma en Van Vleuten reed opnieuw meer dan 2 minuten weg van de concurrentie.

Van Vleuten maakt zo een unieke triple compleet die niemand haar ooit voor deed, ook niet bij de mannen.