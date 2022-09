Extra concurrent voor Remco Evenepoel: Tadej Pogacar rijdt het WK tijdrijden

Remco Evenepoel en Filippo Ganna gelden als een van de favorieten voor het WK tijdrijden. Met Tadej Pogacar krijgen ze er een concurrent bij.

Tadej Pogacar won de GP Montréal. Nadien raakte het nieuws bekend dat hij op het WK zal dubbelen. Hij zal in Australië de tijdrit en de wegrit rijden.

Vorig jaar deed hij dat ook al. In Brugge eindigde hij op 1'53" van winnaar Filippo Ganna 10e in de tijdrit. In Leuven werd 37e in de wegrit.

Zo is er een extra concurrent voor titelverdediger Ganna en Remco Evenepoel. Ook Yves Lampaert. Stefan Küng en Stefan Bissegger doen mee.