Israël-Premier Tech dreigt met een rechtszaak tegen de UCI als ze degraderen uit de WorldTour

De degradatiestrijd binnen de WorldTour blijft voor beroering zorgen. Nu dreigt Israël-Premier Tech met een rechtszaak.

Op het einde van het jaar deelt de UCI de WorldTour-licenties uit. Ze doen dat op basis van een ranking die de prestaties van de voorbije 3 seizoenen bijhoudt. Zoals de situatie nu is, zullen Lotto Soudal en Israël-Premier Tech uit de WorldTour degraderen.

Grote baas bij Israël-Premier Tech, Sylvan Adams, ziet dat niet graag gebeuren. Als zijn ploeg degradeert, zal hij naar de rechter stappen. Zo vertelde hij aan VeloNews. "Ik wil eerst het via de normale weg een oplossing vinden", zei hij. "Mocht dat niet lukken, stap ik naar de rechter. Als ik kan aantonen dat de UCI zijn regels niet goed toepast, heb ik een heel goede zaak."

UITBREIDING

Ook haalt Adams de 'force majeure' naar boven. Dat is een overmachtssituatie waardoor ploegen niet hun verplichtingen kunnen aankomen door dingen die ze niet in hand hebben. "De wereldwijde coronapandemie is zo'n geval van overmacht", vindt Adams. "En die duurt al 3 jaar. Juist tijdens de periode van promotie en degradatie."

"Ik zie een goede oplossing: het aantal ploegen uitbreiden. We gaan dan naar 20 ploegen. Niemand zal daar hinder van ondervinden. En nog: degradatie uit de WorldTour betekent de dood voor die teams. Sponsors zullen afhaken en de ploegen zullen miljoenen verliezen. Waarom zouden we dan zo'n destructief systeem op poten zetten. Laat het gezond verstand zegevieren."