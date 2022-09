'Inval bij topman Jumbo'

Jumbo-Visma gaat het in 2022 voor de wind, met onder meer geel, groen en bollen in de Tour de France. Maar extrasportief is er mogelijk wel een probleem.

Jumbo-Visma wordt uiteraard vooral gesponsord door Jumbo Supermarkten, een bedrijf dat Frits van Eerd als topman heeft. Inval Bij van Eerd werd nu een inval gedaan, weet Omroep Brabant te melden. Er zouden ook een achttal mensen opgepakt zijn. Een van hen zou zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij het witwassen van grote hoeveelheden geld en goederen, en btw-fraude. De precieze reden van de inval bij van Eerd is nog niet geweten.