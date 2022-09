Primož Roglič mist zoals verwacht het WK, Slovenië start met twee renners minder

Primož Roglič zal het WK niet rijden, hij is niet hersteld van zijn val in de Vuelta.

Het was al onwaarschijnlijk dat Primož Roglič het WK zou rijden na zijn zware val in de Vuelta in rit 16. De Sloveen viel zwaar in de slotmeters van de rit en moest opgeven.

Die andere Sloveense topper, Tadej Pogačar, is de kopman bij Slovenië op het WK. Dat start wel maar met zes renners in plaats van acht. Naast Roglič zijn ook nog Luka Mezgec en Matej Mohorič onbeschikbaar. Mezgec is out met een blessure, Mohorič is ziek.

We kunnen het tempo niet bepalen omdat we twee renners missen. Maar we hebben grote verwachtingen van Pogacar. Hij is ons plan A, maar we hebben met Jan Tranik ook een plan B. Hij verkeert momenteel in topvorm en zou een centrale rol kunnen spelen", zei de Sloveense bondscoach Uros Murn.

De Sloveense selectie: Tadej Pogačar, Jan Tratnik, Jan Polanc, Domen Novak, David Per en Jaka Primozic.