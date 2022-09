Familiale hereniging bij Ineos Grenadiers: Britse topploeg heeft er nog een Swift bij

Familie en koers, dat kunnen twee mannen met de naam Swift voortaan bij Ineos Grenadiers combineren. Connor Swift gaat vanaf volgend seizoen voor Ineos rijden.

Ineos is reeds de ploeg van Ben Swift, die daar sinds 2019 de dienst uitmaakt. Ook zijn acht jaar jongere neef Connor Swift is wielerprof en is momenteel aan zijn vierde seizoen bij Arkéa-Samsic bezig. Aan diens periode bij de Franse formatie komt weldra een eind.

Ineos Grenadiers kondigt immers aan dat het nu ook Connor Swift heeft vastgelegd. De voormalig Britse kampioen heeft zijn handtekening geplaatst onder een nieuw contract. Het zal voor de 26-jarige Swift de eerste keer zijn dat hij voor een WorldTour-ploeg rijdt.

"Ik vind het superspannend om Ineos Grenadiers te vervoegen. De ploeg is aan het evolueren, met een golf van jongeren en een dynamische koersaanpak. Het zal speciaal zijn om deel uit te maken van die reis. Het is een ploeg waar ik altijd naar heb opgekeken. Vele renners uit dit team hebben me geïnspireerd. Om samen met deze jongens te koersen, is iets waar ik naar uitkijk.