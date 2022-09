Lorena Wiebes niet naar WK wielrennen, maar start wel in... een veldrit

De Nederlandse zegekoningin trekt niet naar WK maar heeft een alternatief gevonden.

Lorena Wiebes (23) is met 21 zeges de absolute zegekoningin dit seizoen. De Nederlandse trekt evenwel niet naar Australië voor het WK door het zware parcours. Wiebes maakt volgend jaar ook de overstap van Team DSM naar SD Worx.

De Nederlandse zou volgens Wielerflits zaterdag aan de start stan van de Kleebergcross in Mechelen (Zuid-Limburg, Nederland). Dat is de opener van het veldritseizoen in Nederland en van het laagste UCI-niveau.

Het is slechts één van de acht crossen dit seizoen in Nederland. Er zijn ook nog drie Wereldbeker wedstrijden in Rucphen, Beekse Bergen en Hulst. Daarnaast is er ook nog het NK in Zaltbommel en het WK in Hoogerheide. Daarnaast zijn er nog twee losse crossen.