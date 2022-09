Voorbeschouwing WK tijdrit elite mannen: Een derde voor Ganna of trekt Evenepoel de lijn van de Vuelta door?

Op zondag 18 september vindt het WK tijdrijden voor de mannen elite plaats. U ontdekt er hier alles over. Opgelet: de start is om 5u40 Belgische tijd, de aankomst om 9u00 Belgische tijd.

Het WK tijdrijden is pas toe aan zijn 29ste uitgave. Fabian Cancellara en Tony Martin zijn de recordhouders met elk vier titels. De voorbije twee jaar was Filippo Ganna telkens de primus voor Wout van Aert. Dat zal geen derde keer gebeuren want Van Aert rijdt de tijdrit niet.

Parcours

De tijdrit is 34,2 kilometer lang en telt zo'n 312 hoogtemeters. Eigenlijk moeten de renners twee keer een lus afwerken van zo'n 16,8 kilometer met daarin maar liefst 23 bochten.

Het parcours begint wat heuvelachtig maar dit mag nog geen probleem vormen. Na 6 kilometer volgt dan de beklimming van Mount Ousley. Het is een klimmetje van 700 meter aan 6,7%. Na een technisch stuk en een passage over de snelweg gaat het richting kust waar de hardrijders een versnelling hoger kunnen schakelen. In de slotkilomter ligt nog een moeilijke bocht. Eens voorbij de aankomst moeten de renners het rondje nog eens doen.



Favorieten

Filippo Ganna is door zijn twee overwinningen de laatste twee jaar een van de favorieten. Hij won dit seizoen vijf van de tien tijdritten waarin hij startte, maar kon twee keer niet winnen in de Tour. Ook op het EK werd hij geklopt door de Zwitsers. In de Deutschland Tour kon hij onlangs wel winnen.

Remco Evenepoel hoort natuurlijk ook bij de favorieten. Hij won de tijdrit in de Vuelta en het eindklassement. Van de zes individuele tijdritten dit seizoen werd hij enkel in het Baskenland geklopt door Roglič (die er niet bij is). De vraag is wel hoe fris hij aan de start zal staan na de zware Vuelta.

Tadej Pogačar werd vorig jaar aan de Belgische kust tiende op het WK. Nu lijkt de Sloveense nummer twee van de Tour goed in vorm met een machtige sprintoverwinning in Montréal. In de twee tijdritten in de Tour werd hij telkens derde. Dit parcours is voor hem waarschijnlijk niet lastig genoeg om echt mee te spelen voor de medailles.

Wie dat wel kunnen doen zijn de Zwitsers Stefen Bissegger en Stefan Küng. Bissegger klopte op het EK verrassend Küng en Ganna. De Zwitsers hebben sindsdien bijna niet meer gereden en ruiken hun kans op de wereldtitel.

Verder stuurt Groot-Brittannië Ethan Hayter naar de tijdrit. Hij moest opgeven in de Vuelta met corona. Bij Frankrijk is Rémi Cavagna de man, al is het de vraag hoe goed hij is hersteld van al het kopwerk voor Evenepoel in de Vuelta. Nederland stuurt Bauke Mollema en Daan Hoole en ook Yves Lampaert kan voor België nog een top tien plaats uit de brand slepen. En ook thuisrijder Luke Plapp kan wel eens verrassen.