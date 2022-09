Een voorbode voor het WK? Evenepoel en Van Aert bovenaan in opvallende statistiek

Wout van Aert en Remco Evenepoel behoren tot de favorieten voor het WK op de weg zondag. Dat de twee Belgen goed zijn in eendagskoersen wordt bewezen in volgende statistiek.

Sinds begin 2020 won Remco Evenpoel 31% (5/16) van de eendagskoersen waarin hij startte. Daarbij onder meer dit jaar de Classica San Sebastian, Luik-Bastenaken-Luik en vorig jaar de Brussels Cycling Classic. Daarmee staat hij helemaal bovenaan.

Wout van Aert staat tweede in dat klassement. Van Aert won 29% (8/28) van zijn eendagskoersen sinds begin 2020. Dit jaar won Van Aert onder meer de Hamburg Classic, de E3 Saxo Bank Classic en de Omloop Het Nieuwsblad.

Daarmee doen de twee Belgen statistisch gezien beter dan hun concurrenten op het WK in eendagskoersen. Mathieu van der Poel zit aan 21% (7/33), Tadej Pogačar wint in 15% (4/26) van het geval, wereldkampioen Julian Alaphilippe scoort 12% (4/33). Rijzende ster Biniam Girmay zit aan 6% (3/51).

Evenepoel en Van Aert kunnen zondag hun statistieken nog aanscherpen.

📊🥇How did favourites for 🚹🌈WC-RR'22 perform in one-day races recently?



➡️🎯Strike-rate (% wins) in one-day races (20-22):

31% | 🇧🇪Evenepoel (5/16)

29% | 🇧🇪v Aert (8/28)

21% | 🇳🇱vd Poel (7/33)

15% | 🇸🇮Pogacar (4/26)

12% | 🇫🇷Alaphilippe (4/33)

6% | 🇪🇷Girmay (3/51)



💡 @TimodeJ