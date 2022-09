Belgische WK-gangers over Mount Pleasant en voorspelbaarheid van wegrit: "Steilere stukken steiler dan Berendries"

Wat gaat Mount Pleasant geven en is het verloop van de wegrit te voorspellen? Een paar Belgische WK-gangers buigen zich erover.

In Het Laatste Nieuws komt Jasper Stuyven aan het woord over Mount Pleasant, dé klim waar in principe het verschil gemaakt moet worden. Er worden al eens vergelijkingen gemaakt met de Berendries. "De vergelijking met de Berendries gaat wel op, maar deze is misschien iets lastiger. Het valkkere stuk halfweg duurt iets langer, maar de steilere stukken zijn echt nog steiler dan de Berendries."

Aan Quinten Hermans werd dan weer gevraagd wat het sleutelmoment van de WK-wegrit gaat worden. "Op een circuit kan je moeilijk voorspellen waar ze wegrijden, in tegenstelling tot een rit in lijn, waar de sleutelpunten op voorhand bekend zijn. Koersen op een circuit is minder voorspelbaar, alert koersen zal dus de boodschap zijn."