Lotto-Dstny gaat nauwer samenwerken met Belgische juniorenploeg van Arnaud De Lie

Heel wat profploegen kondigen aan dat ze nauwer gaan samenwerken met juniorenploegen. Nu ook Lotto-Dstny.

Onlangs kondigden al ploegen zoals Quick-Step Alpha Vinyl en Bahrein-Victorious kondigden al aan dat ze nauwer gaan samen werken met een Belgische juniorenploeg.

Lotto-Dstny kondigt nu aan dat het nauwer zal samen werken met Crabbé Dakwerken CC Chevigny. Het zal vanaf volgend seizoen ervaring, expertise en faciliteiten delen met de club. Onder meer Arnaud De Lie en Sylvain Moniquet, nu prof bij Lotto, kregen een deel van hun opleiding bij deze ploeg.

"Zij zullen onze ogen en oren in het juniorenpeloton worden. Via deze samenwerking kunnen we de toptalenten al van bij de junioren een professionele ondersteuning bieden. Het doel is uiteraard dat die talenten nadien de stap naar ons Development Team of WorldTour team zetten.", zegt ploegleider Kurt Van de Wouwer.

Ook bij Crabbé Dakwerken CC Chevigny zelf zijn ze opgetogen met de samenwerking. "We zijn heel blij dat een ploeg als Lotto Soudal ziet dat wij een belangrijke taak vervullen binnen de Belgische wielerpiramide".

Lotto-Dstny zal bijvoorbeeld stages of fysieke testen aanbieden aan de juniorenploeg. "Voor een club als de onze is het magnifiek om daar gebruik van te kunnen maken. Het zal onze renners ook een extra motivatie bieden in de wetenschap dat Lotto Dstny ze van nabij opvolgt", zegt Laurent Mars van de juniorenploeg