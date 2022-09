Eddy Planckaert deelt de ideale strategie voor het WK mee: "Wout Van Aert en Remco Evenepoel rustig houden"

Voor een WK wordt er bij België elke keer gediscussieerd wat de beste strategie is. De koers dragen of meer afwachten. Eddy Planckaert is meer aanhanger van het 2e.

Woensdagavond was Eddy Planckaert te gast in De Tafel van Vier. Ook ging het over het WK in Australië. "Voor Wout Van Aert is het het beste dat hij met een groepje naar de finish rijdt", vertelde Planckaert. "Remco Evenepoel kan je vooruitsturen en zelf wegrijden, maar dan moet hij wel de beste zijn." Al vindt Planckaert dat België niet te veel initiatief moet nemen. "Wout Van Aert en Remco Evenepoel moeten zich rustig houden", vindt hij. "Je kan wel anderen eens meesturen. Ook is het eens goed voor Van Aert om het wat sluwer aan te pakken. Eens doen alsof de benen wat minder zijn."