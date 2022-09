Thomas Dekker denkt dat Van der Poel met vraagtekens zit: "Eén van zijn moeilijkste seizoenen ooit"

Voormalig wielrenner Thomas Dekker heeft zich gebogen over hoe Van der Poel naar het WK aan het toeleven is. Met veel onzekerheid, denkt Dekker.

De ex-renner schoof mee aan voor de Live Slow Ride Fast-podcast om het over Mathieu van der Poel te hebben. "Ik denk wel dat er bepaalde onzekerheid in zit. Ik denk dat dit één van zijn moeilijkste seizoenen ooit is. Dit jaar is hij voor het eerst in zijn leven fysiek niet goed geweest. Dat is eigenlijk al begonnen in de Giro."

Giro is enorm vertekend beeld geweest

Daar presteerde Van der Poel toch goed, of niet? "Dat is een enorm vertekend beeld geweest. We waren allemaal tevreden dat hij de laatste week voorop reed en nog een wheelie deed en dat soort dingen. Maar eigenlijk werd hij er af en toe af gereden door bepaalde renners, terwijl dat vroeger nooit gebeurde."

Nadien was het op naar de Tour de France. "Met al zijn talent heeft hij nog een vijfde plek eruit gesleept in de proloog in Kopenhagen. Die hele Tour is eigenlijk een drama. Nu kan hij wel zeggen dat hij goed is en dat zal hij zichzelf ook wel vertellen, maar ik denk dat er wel gewoon vraagtekens zijn."