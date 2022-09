VOORBESCHOUWING WK-WEGRIT VROUWEN: Een Nederlandse, een Italiaanse of verrast Kopecky?

In de wegrit bij de vrouwen zijn altijd meerdere Nederlandse vrouwen favoriet. Of kunnen Balsamo, Niewiadoma of Kopecky verrassen? De start is om 4u25, de aankomst wordt rond 9u00 verwacht.

Vorig jaar in Leuven verraste de Italiaanse Elisa Balsamo de Nederlandse vrouwen. Ze kon voorkomen dat er een vijfde Nederlandse wereldtitel op rij kwam en een vierde voor Marianne Vos, die tweede werd. De Poolse Niewiadoma werd derde.

Parcours

De wegit bij de vrouwen is 164,3 kilometer lang en telt 2433 hoogtemeters. De start ligt in Helensburgh waarna de rensters naar het zuiden rijden, richting Wollongong. Na een ronde met daarin Mount Keira moeten de rensters nog zes plaatselijke rondes moeten afleggen met daarin Mount Ousley en Mount Pleasant.

Een uitgebreid artikel over het parcours vindt u hier.

Favorieten

Marianne Vos won al drie wereldtitels op de weg en werd al zes keer tweede, niemand doet beter op een WK. Haar eerste wereldtitel behaalde ze in 2006, de laatste dateert al van 2013. De Nederlandse kan de beklimmingen zeker overleven of toch de achterstand beperken om terug te komen. En in de sprint is ze zeker bij de besten om het af te maken.

Haar landgenote Annemiek van Vleuten was naar Australië gekomen als topfavoriete. De Nederlandse kan een verschroeiend tempo opleggen op de klimmetjes waarbij niemand haar kan volgen. Maar Van Vleuten viel woensdag in de Mixed Relay en heeft een breukje in haar elleboog. Ze kan wel fietsen, maar rechtstaan op de pedalen lukt amper. Ze staat aan de start, maar hoe goed ze zal zijn is maar de vraag.

De derde Nederlandse kanshebster is Demi Vollering. Ze klimt goed en heeft op het einde een goeie spurt. Maar of ze van de rest weg raakt, vooral van haar Nederlandse ploeggenotes, valt af te wachten. In Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl werd ze telkens derde, de Brabantse Pijl won ze wel.

Naast de Nederlandse vrouwen heeft ook Italië wat kanshebbers. Elisa Balsamo werd vorig jaar wereldkampioen in Leuven en heeft een goeie sprint op het einde. Als ze bij de beteren blijft boven Mount Pleasant wordt het moeilijk om haar te kloppen.

Naast Balsamo heeft Italië ook nog Elisa Longo Borghini. Zij won dit jaar Parijs-Roubaix en eindigde in de top tien bij Luik-Bastenaken-Luik en de Waalse Pijl. Ze kan ook profiteren van de aanwezigheid van Balsamo om weg te rijden. En met Silvia Persico heeft Italië nog een derde troef.

Lotte Kopecky kan België de eerste wereldkampioene bezorgen sinds Nicole Van den Broeck in 1973. Kopecky won dit jaar de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. Sindsdien volgden er geen grote overwinningen meer en haar pure sprintsnelheid lijkt wat afgebot. Als ze bij de beteren over de beklimmingen geraakt maakt ze zeker een kans in de sprint.

Daarnaast zijn er nog heel wat outsiders. We denken aan de excentrieke Deense Cecilie Uttrup Ludwig en de Poolse Katarzyna Niewiadoma. Zij kunnen vooral bergop het verschil maken en zijn ook aan de streep niet traag.



Ook thuisrijdster Grace Brown mag niet vergeten worden. Zij zal extra gemotiveerd zijn door het thuispubliek en kan wel een eindje alleen rijden. De Australische moet anticiperen want bergop of in een sprint is ze niet bij de besten. Maar ook rensters zoals Liane Lippert, Mavi García, Kristen Faulkner, Juliette Labous, Amanda Spratt of Marlen Reusser kunnen wel eens verrassen.