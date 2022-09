Verdeelde meningen over mogelijkheden Van der Poel op WK: vader Adrie houdt de druk af, De Wolf gelooft er wel in

Wat zijn nu juist de mogelijkheden van Mathieu van der Poel op het WK? Vader Adrie, Dirk De Wolf en Jan Bakelants hebben zich er aan de vooravond van de laatste drie WK-dagen over uitgesproken.

Dat deden ze in een Extra Time Koers. Adrie van der Poel schetste in welke fysieke paraatheid zijn zoon Mathieu naar Australië getrokken is. "Het verschil met de Tour was gigantisch groot. Maar of hij klaar is om te strijden tegen renners die een heel jaar goed geweest zijn... Ik zeg van neen. Hij heeft er alles aan gedaan, maar of het genoeg is, weet ik niet."

'OLDSCHOOL' VOORBEREIDING

Bij Dirk De Wolf daarentegen is er geen enkele twijfel. "Hij doet mee. Alle trainingen stonden op Strava. Tijdens die weken met "kleinere koersen" zoals Izegem en Geraardsbergen reed hij 's ochtends voor de koers al 80-90 kilometer. Zo deden wij dat vroeger ook voor een WK. Oldschool. Hij zal klaar zijn."

Jan Bakelants gaat voor een tussenweg: hij denkt ook dat Mathieu klaar zal zijn, maar brengt een nuance aan. "Ik denk dat hij in orde zal zijn, maar het zal afhangen van het verloop. Ik denk dat hij bij een harde koers zal tekortschieten." Wat met die zege in de GP de Wallonie? "Dat was niet echt representatief, maar hij won er wel op de manier waarop hij zondag kan winnen. Hij hield zich kalm en heeft één goeie laatste klim gedaan."