Annemiek van Vleuten voor de 2e keer wereldkampioen en dat met een breuk in de elleboog: "Het was de hel"

Annemiek van Vleuten viert in Wollongong haar 2e wereldtitel. In het flashinterview kon ze het weinig geloven.

Ik kan het zelf nog altijd niet geloven", begon Annemiek van Vleuten het flashinterview. "Ik reed in dienste van Marianne Vos, maar op de laatste klim zag ik dat ze niet meer mee was en dat ze niet meer zou terugkeren."

Van Vleuten reed met een breukje in de elleboog: "Het was de hel. Ik kon niet uit het zadel. Mijn benen liepen op de beklimmingen telkens vol. Ik wou op de Mount Keira al wegrijden, maar dat ging niet. Dus ik moest mijn plannen wijzigen. Enkel een aanval in de laatste kilometer was nog mogelijk."

Het is al de 2e wereldtitel voor van Vleuten. In 2019 werd ze na een solo van meer dan 100 km wereldkampioene. "Nu was het het omgekeerde en ben ik wereldkampioene na een aanval in de laatste kilometer. Elke wereldtitel heeft zijn verhaal", besloot ze.