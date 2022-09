De hype die werkelijkheid werd: hoe Remco Evenepoel op zijn 22ste al monument, grote ronde en WK won

Remco Evenepoel is die jongen waar van in het begin een hype rond was. Ook is hij wereldkampioen wielrennen 2022. Het potentieel is op zijn 22ste al omgezet in triomfen van de grootste soort.

Terug naar de winter van 2018. Remco Evenepoel had nog geen profkoers gereden, maar kon wel al op veel belangstelling rekenen. Onder meer omdat Evenepoel bij een grote ploeg als Quick-Step tekende en niet bij de opleidingsploeg van Axel Merckx. Meteen een contract voor twee jaar, met optie op twee bijkomende jaren. Dat de grootste teams Remco wilden strikken, had te maken met zijn geweldige juniorenjaren.

Quick-Step had hij verkozen boven Sky. Iedereen wilde wat van Evenepoel en het moest nog allemaal beginnen. Van zodra hij het voetbal had gelaten voor wat het was en met een doel voor ogen op de fiets was gekropen, was het ook fenomenaal wat Evenepoel allemaal liet zien. Europees kampioen tijdrijden geworden. In de wegrit er ook vandoor gegaan en... aan de aankomst had hij een voorsprong van 10 minuten!

GROTE VOORSPRONG OP WK JUNIOREN

De wereldtitel tijdrijden deed hij erbij in Innsbruck. Evenepoel was 1'23" sneller dan Plapp, de grootste voorsprong ooit op het WK tijdrijden bij de junioren. In de wegrit moest hij door materiaalpech twee minuten achtervolgen. Aan de finish was hij winnaar met weer een bonus van anderhalve minuut. Alle superlatieven werden toen al bovengehaald. "Grootste wielertalent ooit gezien", etc.

© photonews

Daar ging ook een enorme mediabelangstelling meegepaard. Remco Evenepoel ging daar graag in mee en sloot zich daar allerminst voor af. Enkele jaren later is al duidelijk geworden dat Evenepoel de hype waard was. Het potentieel is kwaliteit geworden en de kwaliteit heeft geleid tot de grootste overwinningen. Weliswaar niet zonder eerst door een leercurve te gaan en tegenslagen te trotseren.

MENTALE RUST

Want natuurlijk viel er veel te leren: Evenepoel moest in een peloton leren rijden, aan zijn daalkunst en stuurmanskunst werken enz. Dat daar kritiek op kwam, zal voor een jonge kerel niet simpel te verwerken zijn geweest. De grote winst met pakweg een jaar geleden is ook dat er voor een deel mentale rust is bijgekomen. Misschien is dat nog het belangrijkste.

© photonews

Samen met het feit dat Evenepoel inderdaad moest leren - als ze niet te ver gingen waren die opmerkingen wel gepast - en dat gedaan heeft op een ongelooflijk snel tempo. De valpartij in de Ronde van Lombardije was een kantelpunt. Gelukkig heeft hij dat overleefd. Na zijn revalidatie had hij niet de basis om meteen de regelmaat te vinden en die is er dit jaar wel.

BOERENJAAR

Met dank aan gerichte trainingen en het werken aan een lichaam om mee naar de sportieve oorlog te gaan. Dat alles heeft geresulteerd in een onwaarschijnlijk boerenjaar. Eerste keer Luik-Bastenaken-Luik, het Monument van zijn dromen, gereden en gewonnen. Eerste grote ronde uitgereden en meteen de Vuelta gewonnen. En nu ook wereldkampioen: van de hype dat hij de beste zou kunnen zijn naar de beste zijn.