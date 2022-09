Vroegere wielerwetten werden lang geleden overboord gegooid en Remco Evenepoel is er de meester van

Remco Evenepoel is wereldkampioen geworden op een manier die de wielerwetten tartte. Die van vroeger tenminste, want anno 2022 gaat het er anders aan toe.

Daar was die term weer: Merckxiaans. Het woord werd na het WK wielrennen weer veelvuldig bovengehaald. Ook door Eddy Merckx zelf en dan is het zelf. Het is al vaak gelinkt aan Remco Evenepoel. Als het ging over zijn potentieel, over wat hij ooit ging kunnen doen. Na eerdere straffe prestaties, zoals in Luik-Bastenaken-Luik of als in San Sebastián. Nooit klopte het meer dan in Wollongong.

Bij de Franse blitzkrieg hield Evenepoel zich afzijdig. Kon ook, want Serry zat goed gepositioneerd om nog van dienst te kunnen zijn. Bij een nieuw offensief van de Fransen was Evenepoel wel uiterst alert en weg was hij. Op pad met nog een deel anderen. Maar wie van hen kon Remco de baas? Niemand, zouden we later te weten komen.

OUDE REDENERING

Na het lossen van Serry en Dewulf in die groep schudde Evenepoel al een ferme versnelling uit zijn benen. Op 56 kilometer van de meet. Door een oude reflex ga je dan misschien denken: is het niet nog te ver? Een redenering van het oude wielrennen, want we hebben de laatste jaren al veel succesvolle ondernemingen van ver gezien. Van Van der Poel, Pogačar en Evenepoel.

© photonews

Laatstgenoemde is de meester wat betreft het opvoeren van huzarenstukjes. Zo ver was het wel nog niet meteen in Australië. Bardet & co gingen op dat moment nog mee. Evenepoel bleef wel woekeren met de krachten. Zo gretig dat hij een paar keer een bidon miste. Kan allemaal.

LUTSENKO ALS LAATSTE OVERBOORD

Nog een versnelling erbij met 35 kilometer te gaan. Enkel Lutsenko kon nog mee: niet van de minsten. De voorlaatste keer Mount Pleasant en ook de Kazachse renner ging overboord. Is dat niet te vroeg? Neen, niet in 2022, niet in het jaar van Remco Evenepoel. Die moest dan nog een tijdrit rijden en dat kan hij - dat weten we - als de beste.

Het is lang niet zijn eerste solo om u tegen te zeggen. Denk maar aan zijn eerste zege in San Sebastián, toen hij nog voor de laatste klim vertrok en het peloton als bij wonder niet dichter geraakte. Luik-Bastenaken-Luik dit jaar was ook enorm straf: dat doen in een Monument, amai! En nu op het WK: op het grootst mogelijke forum! De succesvolle solo van ver is Remco Evenepoel op het lijf geschreven.