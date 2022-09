Tom Van Asbroeck 2 jaar langer bij Israël-Premier Tech: "Nog steeds vertrouwen in het potentieel van de ploeg"

Tom Van Asbroeck heeft zijn contract bij Israël-Premier Tech verlengd. Hij blijft 2 jaar langer bij de ploeg.

Sinds 2019 rijdt Tom Van Asbroeck al voor Israël-Premier Tech. In de 4 seizoenen die hij voor de ploeg reed, boekte de spurter 1 overwinning: Binche-Chimay-Binche. Daarnaast heeft hij vooral een dienende rol. Op het einde van 2022 is hij einde contract, maar hij zag zijn contract met 2 jaar verlengd. Hij blijft tot einde van 2024 bij het team.

"Ik ben blij dat ik mijn contract hier kon verlengden", zegt Van Asbroeck. "We kenden in 2022 veel pech, maar Rome is ook niet op een dag gebouwd. Ik geloof nog steeds in het potentieel van het team. Het doel blijft om voor de zege in de grootste koersen te vechten."

Naast Van Asbroeck zagen nog 3 andere renners hun contract bij Israël-Premier Tech verlengd. Mads Würtz Schmidt en Rick Zabel blijven net als Van Asbroeck tot eind 2024. Guillaume Boivin blijft tot eind 2023.