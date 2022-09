UAE Team Emirates laat Fernando Gaviria vertrekken door "foute mentaliteit"

Na vier jaar bij UAE Team Emirates is het verhaal van Fernando Gaviria (28) afgelopen.

Fernando Gaviria werd in 2016 prof bij Quick-Step en was daar meteen succesvol. Hij won onder meer ritten in de Giro en in de Tour. In 2019 verhuisde hij naar UAE Team Emirates en sindsdien loopt het niet meer zo goed met Gaviria.

Mede door drie coronabesmettingen haalt de Colombiaan niet meer zijn niveau. Teammanager Joxean Fernández Matxín zegt bij VeloNews dat er ook nog andere redenen zijn voor het minder presteren Gaviria.

"Fernando is echt een supertalent, hij is in mijn ogen een van de beste sprinters ter wereld. Het probleem is alleen dat zijn arbeidsethos op een vijf of een zes ligt. Hij begint aan wedstrijden als zijn niveau op een acht ligt, terwijl dat bij anderen door super professionele trainingen negen, tien, elf of twaalf is", zegt Fernández.

Fernández geeft Gaviria ook nog goede raad mee voor in de toekomst. "Hij moet echt iets veranderen op mentaal gebied. Hij moet iets doen aan zijn motivatie, om zo zijn niveau weer op te krikken."