Mathieu van der Poel heeft voor het eerst in zijn wielercarrière echt met kritiek te maken

Het zijn geen makkelijke tijden voor Mathieu van der Poel. Omgaan met kritiek komt er in een carrière ook bij kijken, maar voor Van der Poel is het de eerste keer dat hij dit echt ervaart.

De loopbaan van Mathieu van der Poel nam van meet af aan een hoge vlucht. Sindsdien zijn er wel tegenslagen en uitdagingen geweest om te overwinnen. Die kwamen er dan vooral in de vorm van blessures. Onvrede over hem was er echter nooit. Zeker niet bij het grote publiek.

Kon ook moeilijk anders. Zijn dominantie bij de jeugd werd in de cross later dominantie bij de profs. Cross na cross reed hij rond met een technische schoonheid die niet te benaderen valt. Tegelijkertijd spreekt hij vrijuit in interviews en is hij toegankelijk voor fans. Wanneer hij in het wegwielrennen dan ook nog eens bekoort met zijn aanvallende koersstijl en zijn vermogen om diep te gaan, ligt de wielerliefhebber aan zijn voeten.

JAAR NA JAAR TOPPRESTATIES

Jaar na jaar blijven ook de topprestaties komen. Viervoudig wereldkampioen en drievoudig Europees kampioen veldrijden. Eerste keer Nederlands kampioen op de weg in 2018, een tweede titel zou twee jaar later volgen. In 2019 Europees kampioen in het mountainbike en op de weg de Amstel, Dwars door Vlaanderen en Brabantse Pijl gewonnen.

© photonews

In 2020 een eerste zege in de Ronde van Vlaanderen, in 2021 op imposante wijze de Strade Bianche gewonnen en geschitterd in de Tour. En ook dit jaar nog, met opnieuw Ronde-winst en een ritzege in de Giro. Vervolgens kwam de Tour: Van der Poel haalde geen niveau en presteerde ondermaats. Maar kritiek kwam er zelfs dan nog niet: het kan immers toch ook eens wat minder zijn bij iemand die al zo veel moois liet zien?

VRAGEN NA INCIDENT IN AUSTRALIË

Anders ligt het met dat incident in Australië, waardoor zijn WK al afgelopen was nog voor het goed en wel begonnen was. Uiteraard komen er nog wel mensen voor hem op, maar er beginnen ook vragen te sluimeren. Waarom mocht zijn vriendin bij hem op de kamer, terwijl dat bij andere renners niet zo was? Waarom sliep hij verschillende etages weg van zijn ploegmaats? Waarom belde hij de receptie niet toen hij gestoord werd?

Goed mogelijk dat in de toekomst één en ander herbekeken zal worden over hoe Mathieu van der Poel dient te fungeren binnen een nationale ploeg, weg van de entourage die hem doorheen het jaar omringt. Kritiek is er nu uit bepaalde hoek wél. Van der Poel heeft wel de mentale sterkte om daar antwoord op te bieden. Dat kan hij wel enkel doen door eerst rust in zijn hoofd te vinden en deze saga te verwerken.