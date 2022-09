Mathieu van der Poel reageert bij aankomst in Zaventem op incident: "Ik heb er spijt van"

Bij zijn aankomst in België heeft Mathieu van der Poel gereageerd op het voorval in zijn hotel in Australië.

Mathieu van der Poel probeerde de situatie in zijn hotel zelf op te lossen toen tieners op zijn deur klopten. Dat draaide verkeerd uit en Van der Poel werd mee genomen door de politie. Bij zijn aankomst in België geeft de Nederlander toe dat hij fouten heeft gemaakt.

“Ik heb er spijt van en heb een fout gemaakt. Ik had dat niet moeten doen. Maar het is nu helaas eenmaal gebeurd. Ik had de receptie moeten bellen of iemand op de hoogte brengen, maar dacht het zelf te kunnen oplossen”, zegt hij bij VTM.

Van der Poel geeft ook toe dat hij een van de meisjes vast had bij de arm. “Maar niet met de bedoeling haar pijn te doen. Iedereen die me kent, weet dat ik nog nooit iemand pijn heb gedaan. Die geruchten over dat duwen, die kloppen niet. Er zijn twee versies van het verhaal.”

Of we Van der Poel nu snel in het veld gaan zien kon hij niet zeggen. Hij wil nu vooral thuis even alles laten bezinken.