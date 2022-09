Remco Evenepoel gaat regenboogtrui dit jaar toch nog tonen in Belgische koers, organisatie glundert: "Exceptioneel!"

Remco Evenepoel gaat toch nog zijn regenboogtrui dit jaar komen tonen in een Belgische koers. Het hoeft geen betoog dat de organisatie van de wedstrijd bij uitstek in de wolken is.

De organisatie van Binche-Chimay-Binche, de Waalse eendagskoers die op 4 oktober plaatsvindt, heeft uitgepakt met het nieuws dat de wereldkampioen op de deelnemerslijst staat. "Exceptioneel! Remco Evenepoel zal aan de start staan van Binche-Chimay-Binche op 4 oktober."

Nochtans had Evenepoel zelf eerder verklaard dat hij geen koers meer ging rijden dit jaar en dus zijn regenboogtrui ook niet meer tijdens een wedstrijd ging showen in 2022. Mogelijk was hij Binche-Chimay-Binche even vergeten. Het is hem zeker en vast vergeven.

Het is wellicht ook geen toeval dat hij die koers nog rijdt, want het is ook de laatste wielerwedstrijd op Belgische bodem van ex-ploegmaat en maatje Philippe Gilbert. Overigens zal er ook nog ander schoon volk aanwezig zijn, zoals Christophe Laporte, Yves Lampaert, Arnaud De Lie, Jasper Stuyven, Tim Merlier en Arnaud Démare.