UCI-voorzitter wil World Tour-puntensysteem iets aanpassen, maar het wordt geen revolutie

Al het hele jaar gaat het over de UCI-punten die te verdienen zijn in elke koers. David Lappartient, de voorzitter van de UCI zegt nu dat ze bij de UCI bekijken om die verdeling iets aan te passen voor de volgende cyclus van drie jaar.

“Er is wat discussie over de puntenverdeling, want dat is altijd iets dat we kunnen aanpassen. Ik weet niet of er een perfect systeem is. We hebben geprobeerd het beste systeem te vinden, maar je moet wedstrijden winnen en dan win je punten", zei Lappartient tijdens een persconferentie op het WK.

Vooral het feit dat er in rittenkoersen en grote rondes weinig punten te verdienen zijn in de ritten zorgt voor discussie “Het moet in proportie zijn”, zegt Lappartient. “Als je teveel punten in verschillende etappes legt, krijg je een onevenwichtigheid. Het totaal aantal punten in rittenkoersen zal dan te hoog zijn vergeleken met de te behalen punten in de klassiekers. We moeten zien waar we de limiet leggen.”

Snelle verandering

“Er zijn er enkele die besproken moeten worden, maar het zal geen volledige revolutie in het systeem zijn omdat we een zeker evenwicht moeten bewaren. Voor het begin van de driejarige cyclus moet het systeem worden verbeterd. We kunnen de puntenschaal niet middenin wijzigen. Hier werken we nu aan, waarschijnlijk voor januari”, zegt Lappartient ook nog.