WK zonder oortjes blijft nazinderen: "Het is crimineel", zegt Patrick Lefevere

Het WK is één van de weinige koersen in het wielerseizoen waar renners zonder oortjes moeten rijden.

Wout van Aert noemde koersen zonder oortjes “een drama” en ook zilveren en bronzen medaille Christophe Laporte en Michael Matthews wisten niet dat voor welke plaats ze aan het sprinten waren.

Patrick Lefevere snapt niet dat het nog altijd verboden is. "Ik ben een werkgever van 80 mensen. Stel je voor dat ik boven in mijn bureau door het venster kijk en grote fouten zie, maar ik mag niet naar beneden gaan tot 17u om te zeggen dat die fouten veel geld kosten. Hoe dwaas is dat? Ik kan er niet bij”, zegt hij in De Tribune. “Het is crimineel”.

Ook José De Cauwer en Jolien D’hoore snappen het niet. "Topsporters kunnen niet begeleid worden. Stel dat er bijvoorbeeld een oliespoor ligt, maar je kan de renners niet verwittigen. Dan komen ze de bocht om en liggen ze er met 50”, zegt De Cauwer.

"Het dateert uit de middeleeuwen. Terwijl alles vooruitgaat op vlak van fietsen en mechanische onderdelen, blijven ze op zoiets steken.", zegt D’hoore.